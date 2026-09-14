SPK düzenlemesi borsayı etkiledi: 247 hissenin halka açıklık oranı geriledi

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 8 Eylül’de açıkladığı ilke kararlarının ardından, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin fiili dolaşım ve halka açıklık oranlarında dikkat çekici değişimler görüldü.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), şirketlerin halka açıklık oranlarını yeni düzenlemelere göre hesaplayarak 14 Eylül itibarıyla yayımlamaya başladı. MKK verilerinden yapılan hesaplamalara göre, bir günde 247 şirketin fiili dolaşım oranı geriledi.

SPK düzenlemesi sonrası borsada yeni tablo

SPK'nın 8 Eylül 2026 tarihli ve 2026/57 sayılı bülteninde yayımlanan kararlarla, borsada işlem gören şirketlerde pay ve oy haklarına ilişkin bildirimlerin kapsamı yeniden belirlenirken, fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin de değişiklik yapılmıştı. Bloomberght'nin haberine göre yayımlanan verilere göre 343 şirketin fiili dolaşım oranı değişmezken, 40 hissede ise sınırlı artış kaydedildi.

Borsada fiili dolaşım oranları değişti

Fiili dolaşım oranı bir günde en fazla gerileyen şirket Fuzul GMYO oldu. Şirketin fiili dolaşım oranı yüzde 20,5 azalırken, Manas Enerji'de yüzde 18,94, LDR Turizm'de yüzde 18,38, Blume Metal Kimya'da yüzde 18,32 ve Trend GMYO'da yüzde 18,12 düşüş yaşandı.

İnfo Yatırım'ın fiili dolaşım oranı yüzde 17,79, GSD Holding'in yüzde 13,66, Ostim Endüstriyel Yatırım'ın yüzde 10,77 ve Odine Teknoloji'nin ise yüzde 9,93 geriledi.

Analistlerden dikkat çeken uyarı

Analistler, fiili dolaşım oranlarındaki değişimin tamamının yeni hesaplama düzenlemesinden kaynaklanmayabileceğine dikkat çekerek, hisse geri alım programları ve nitelikli yatırımcılara yapılan satışlar gibi işlemlerin de oranlar üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Ancak yüksek oranlı değişimlerin büyük ölçüde yeni düzenlemeden kaynaklandığı ifade ediliyor.