SPK ile TBB arasında işbirliği: Kiralık IBAN ile dolandırıcılık ciddi risk alanı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü imzalandı.

Törende SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, protokolün finansal mimarinin şekillenmesinde fevkalade önemli olduğunu vurguladı. Gönül, amaçlarının risk-getiri dengesini anlayan, bilinçli yatırım kararları alan ve finansal ürünleri doğru değerlendirebilen bir toplum yapısı oluşturmak olduğunu söyleyerek “İkinci aşama, finansal güvenliğin artırılmasıdır. Son dönemde özellikle kiralık IBAN, dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık (fraud) vakaları ciddi bir risk alanı oluşturmaktadır. Bu tür yapılar yalnızca bireyleri mağdur etmekle kalmamakta; finansal sistemin güvenilirliğine de zarar vermektedir. Son bir yıldır bu konuda verdiğimiz eğitimlere Türkiye Bankalar Birliğinin desteğiyle yeni bir boyut kazandırmayı umuyor, bir nevi eğitim müfredatını bu sayede teoriden pratiğe taşımayı hedefliyoruz” dedi.

TBB Başkanı Alpaslan Çakar da “TBB bünyesinde finans ve bankacılık alanında çok sayıda çalışma yürütüyoruz. Finans sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda her yıl sunduğumuz ortalama 450 eğitim programıyla yaklaşık 10 bin sektör çalışanına ulaşıyoruz” dedi.