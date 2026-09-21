SPK kararı sonrası Hedef Portföy’den açıklama: 31 milyar TL’lik fonun akıbeti belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı bülteninde yer alan kararların ardından Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS), Hedef Portföy'e ait tüm yatırım fonlarının alış ve satış işlemlerini durdurdu. Yaşanan gelişmeler üzerine Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., kamuoyunu ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla resmi bir açıklama yayımladı.

Emirler iptal edildi, işlemler durduruldu

Açıklamada, 17 Eylül 2026 tarihinde emirlerin durdurulduğu ana kadar gelen tüm satış taleplerinin Hedef Portföy tarafından nakit olarak karşılandığı ancak Takasbank'ın işlemlere izin vermediği belirtildi. TEFAS'ın tüm işlemleri iptal etmesi nedeniyle iletilen emirlerin şirket sistemi üzerinden görüntülenemez hale geldiği aktarıldı.

Karar anından itibaren tasfiyesi istenen fonlara emir iletiminin yapılamadığı, bu fonlarda borsa ve organize piyasalarda işlem gerçekleştirilemediği kaydedildi. Ayrıca TEFAS'a açık olan diğer Hedef Portföy fonlarının da halen emir iletimine kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Varlıklar Ziraat Bankası yönetiminde yürütülecek

Tasfiyesine karar verilen fonların varlıklarının saklayıcı kuruluş ve aracı kurumlar bünyesinde eksiksiz bulunduğu ifade edildi. Söz konusu tasfiye sürecinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yönetiminde yürütüleceği açıklandı.

31 milyar TL'lik büyüklüğün 29,8 milyar TL'si likit fonlarda

Açıklamada yer alan finansal detaylara göre, TEFAS'ta tasfiye konusuna dahil olan 13 yatırım fonunun toplam büyüklüğü 18 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 31 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu bakiyenin yaklaşık 29,8 milyar TL'lik kısmının likit fonlarda yer aldığı vurgulanırken, bilgi kirliliği yaşanmaması adına tasfiyeye konu olan diğer fonların durumunun eşit şekilde değerlendirilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

"Likidite sorunu ya da temerrüt bulunmamaktadır"

Hedef Portföy, tasfiye sürecinde olan ya da olmayan hiçbir TEFAS fonunun likidite sorunu yaşatacak, yatırımcıları mağdur edecek veya ödenemeyecek bir varlık içermediğini bildirdi. Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fonlarımızda herhangi bir likidite sorunu ya da temerrüt bulunmamaktadır. Hedef Portföy'ün piyasa tecrübesi, güçlü sermaye yapısı ve finansal kaynakları tüm yükümlülüklerini karşılayabilecek düzeydedir. Sürecin yatırımcılarımızın haklarına halel gelmeden en kısa sürede ve en verimli şekilde tamamlanması için ilgili resmî kurumlarla tam bir uyum ve iletişim içinde çalışılmaktadır."

Tüm TEFAS fonlarına ait fon dağılım raporları, hisse portföyleri ve güncel duyuruların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebileceği, gelişmelerin şeffaflıkla paylaşılmaya devam edeceği belirtildi.