SPK'dan 2 şirkete GYO'ya dönüşme onayı
SPK, Kuzugrup ve Vera Grup'un GYO'ya dönüşme taleplerini olumlu karşıladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kuzugrup ve Vera Grup'un gayrimenkul yatırım ortaklığına (GYO) dönüşme taleplerini olumlu karşıladı.
SPK bülteninde yer alan açıklamada, Kuzugrup Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin, "Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ" unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiği belirtildi.
SPK bülteninde ayrıca, Vera Grup Mühendislik AŞ'nin "Vera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ" unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesi talebinin de olumlu karşılanmasına karar verildiği duyuruldu.