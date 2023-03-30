SPK'dan halka arzlar için önemli kararlar

SPK, halka arzlara gelen yoğun talebe işaret ederek, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcılar arasında eşit uygulamaların sağlanması amacıyla yeni kararlar aldı.

SPK, halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon lira ve altı olan halka arzlarda borsada satış yönteminin uygulanacağınını duyurdu. Önceki uygulamada bu barem 250 milyon TL seviyesindeydi.

Piyasa değeri 750 milyon lira üzeri olan halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda eşit dağıtım yapılacak.

Yatırımcılar halka arzdan aldıkları payları 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka hesaba virmanlayamayacak, borsada toptan satış veya özel emirle satamayacak. Halka arzda verilecek talep ilgili gruba tahsis edilen pay tutarının yüzde 25'ini geçemeyecek.

Özel fonlar artık gerçek kişi

Karara göre daha önce kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilen bazı kurum ve kuruluşlar bireysel yatırımcı kapsamında alındı. PYŞ’ler, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, unvanında serbest ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının ilettiği talepler kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyecek

Sparta & Co Kurucu Ortağı Taner Özarslan, SPK’nın yeni halka arz dağıtım kararlarının, sermaye piyasalarının temel ilkelerinden biri olan "tabana yayılma ilkesi" gözetildiğini belirtti. Özarslan, söz konusu düzenlemeyle oyuna “arka kapıdan” yapılan müdahalelerin ve suni talep görüntüsünün önüne geçilmesinin hedeflendiğini paylaştı.