SPK'nın 131 fon tasfiye kararı ve piyasaya etkileri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 131 fon hakkında aldığı tasfiye kararının piyasalara etkisini değerlendiren Ecrin Şark, kapsamdaki fonların toplam büyüklüğünün 936 milyar lira seviyesinde hesaplandığını belirtti. Portföy yapısı açıklanan 33 fon üzerinden yapılan incelemede 331 milyar liralık hisse senedi pozisyonu ve 176 farklı hisse tespit edildiğini ifade eden Şark, KAP detayları görünmeyen diğer fonlar da eklendiğinde toplam hisse pozisyonunun yarım trilyon liranın üzerine çıktığını vurguladı.

Fiili dolaşımdaki hisselerde sert yoğunlaşma risk yaratıyor

Tasfiye sürecindeki asıl zorluğun toplam büyüklükten ziyade hisse yoğunlaşması olduğunu aktaran Ecrin Şark, portföylerdeki ilk 3 hissenin %49, ilk 5 hissenin %63 ve ilk 10 hissenin ise %81 pay aldığını dile getirdi. Hisselerin fiili dolaşım oranlarına bakıldığında riskin boyutunun daha net görüldüğünü belirten Şark; Tera Yatırım Teknoloji Holding'de fon pozisyonunun fiili dolaşımın %88'ine, Özata Denizcilik ile Terafinansal Yatırımlar Holding'de %79'una, Destek Finans Factoring'de %64'üne ve Peker Gayrimenkul'de ise %63'üne ulaştığını söyledi. Şark ayrıca, incelenen KAP verileri dışındaki 84 fonun detaylarının görülemediğini ve kapsamdaki 20 fonda hisse pozisyonunun fonun kendi varlık değerini aştığını ekledi.

Borsada satış baskısı önden fiyatlandı: En yoğun hisseler taban oldu

Düşük fiili dolaşımlı hisselerde biriken yüksek pozisyonların tersine dönmesi halinde satışların karşılanmasının zorlaşacağını vurgulayan Şark, 18 Eylül'deki borsa hareketlerini değerlendirdi. BIST genelinde işlem gören 627 hisseden 119'unun taban kapattığını, fon portföylerindeki 176 hisseden ise 57'sinin (%32) taban olduğunu belirten Şark, en yüksek yoğunlaşmaya sahip ilk 10 hissenin tamamının günü tabanda tamamladığına dikkat çekti. Cuma günkü tabloyu henüz başlamayan tasfiye satışlarından ziyade piyasanın önden fiyatlaması olarak okumak gerektiğini söyledi.

SPK'nın 6 aylık esnetmesi piyasa derinliğini korumayı amaçlıyor

Piyasadaki bu yoğunlaşma yapısı nedeniyle SPK'nın adımlarını değerlendiren Ecrin Şark, 17 Eylül'de 3 ay olarak açıklanan tasfiye süresinin 6 aya çıkarılmasının anlaşılır olduğunu ifade etti. Kararda yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşullarının gözetilmesinin istendiğini hatırlatan Şark, bu kararla sürecin tek seferde sert bir satışla değil, piyasa koşulları dikkate alınarak kademeli şekilde yürütülmesinin amaçlandığını belirtti.