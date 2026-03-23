Standard Chartered’dan dikkat çeken senaryo

Standard Chartered, Orta Doğu’daki çatışmanın hafiflemesiyle petrol fiyatlarının önümüzdeki 3–4 hafta içinde zirve yapma olasılığını %70 olarak değerlendirdi.

Bu baz senaryoya dayanarak banka, küresel varlık dağılımında hisse senetleri ve altını tahvil ve nakde tercih ettiğini belirtti. Kuruluş, ABD ve Japonya hariç Asya (AxJ) hisse senetlerinde “ağırlık artır” tavsiyesini koruyor. Çatışmanın kısa süreli olması durumunda Asya piyasalarındaki geri çekilmenin özellikle Hindistan ve Çin’de alım fırsatı sunduğu ifade ediliyor. ABD tarafında ise yıl başından bu yana zayıf performans gösteren teknoloji hisselerinin cazibesini koruduğu vurgulanıyor.

Banka ayrıca gelişmiş ülke yüksek getirili tahvillerde (HY) ağırlığını artırırken, gelişmekte olan ülke tahvillerine yönelik “ağırlık artır” görüşünü sürdürdü. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve şirket tahvili spreadlerindeki genişlemenin yatırımcılar için cazip getiri fırsatları sunduğu belirtildi.

Standard Chartered, petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası doların değer kazandığını ancak yılın geri kalanında zayıflama eğilimine girebileceğini öngörüyor.