Sterlin 1 ayın en düşük seviyelerinde

Sterlin, bir ayın en düşük seviyesi olan 1,2576 dolardan çok uzak olmayan 1,2610 dolardan işlem görüyor. İngiltere Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz oranlarını %5,25'te tutması ve Bailey'nin enflasyonun faiz indirimi için doğru yönde ilerlediğini söylemesinin ardından sterlin geçen hafta dolar karşısında yaklaşık %1 değer kaybetti.

Bailey, Financial Times'a bu yıl faiz indirimlerinin "oyunda" olduğunu söyledikten sonra cuma günü poundun daha da düşmesine neden oldu.

Para piyasası fiyatlamalarına göre, geçen hafta başında %35 civarında olan BoE'nin Haziran ayına kadar faiz indirimine gitme ihtimali şimdi %75 civarında. Bu bahisler, enflasyonun beklenenden daha hızlı düştüğünü gösteren verilerle teşvik edildi.

ING küresel piyasalar başkanı Chris Turner, "Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın geçen hafta sonundaki güvercin iletişiminin ardından biraz daha düşük seviyelerde konsolide oluyor," dedi.

Turner, BoE'nin mesajının, sterlin düşerken avronun önümüzdeki ay 87 peniye yükselebileceği anlamına geldiğini düşündüğünü söyledi.