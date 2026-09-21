Sterlin 1,34 eşiğinde yatay seyrediyor
Sterlin dolar karşısında 1,3380 seviyesi civarında tutunmaya çalışıyor. Hafta başında 1,3402'yi test eden parite, İngiltere Merkez Bnakası (BoE) beklentileri ve sonbahar bütçesi belirsizliğiyle yön bulmakta zorlanıyor.
Sterlin haftayı 1,34 eşiğinde geçiriyor. Parite gün içinde 1,3368 - 1,3394 bandında dalgalanırken yukarı yönlü denemeler 1,34'te sınırlı kalıyor.
Faiz beklentisi sterlini tutuyor
Baskının arkasında BoE'ye dair fiyatlama var. BoE'nin yakın vadede faiz indirimine gitmeyeceği beklentisi sterline taban oluşturuyor. Ancak doların küresel ölçekte güçlü duruşu, paritenin 1,34 eşiğini kalıcı olarak aşmasını engelliyor.
Gözler sonbahar bütçesinde
Piyasanın diğer odağı sonbahar bütçesi. Harcama ve vergilendirme başlıklarındaki belirsizlik nedeniyle temkinli seyir öne çıkıyor. Kısa vadede 1,34'ün üstü direnç, 1,33 seviyesi ise destek olarak öne çıkıyor.