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Sterlin 1,34 eşiğinde yatay seyrediyor

Sterlin dolar karşısında 1,3380 seviyesi civarında tutunmaya çalışıyor. Hafta başında 1,3402'yi test eden parite, İngiltere Merkez Bnakası (BoE) beklentileri ve sonbahar bütçesi belirsizliğiyle yön bulmakta zorlanıyor.

MERVE KORNİK
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Sterlin 1,34 eşiğinde yatay seyrediyor
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Sterlin haftayı 1,34 eşiğinde geçiriyor. Parite gün içinde 1,3368 - 1,3394 bandında dalgalanırken yukarı yönlü denemeler 1,34'te sınırlı kalıyor.

Faiz beklentisi sterlini tutuyor

Baskının arkasında BoE'ye dair fiyatlama var. BoE'nin yakın vadede faiz indirimine gitmeyeceği beklentisi sterline taban oluşturuyor. Ancak doların küresel ölçekte güçlü duruşu, paritenin 1,34 eşiğini kalıcı olarak aşmasını engelliyor.

Gözler sonbahar bütçesinde

Piyasanın diğer odağı sonbahar bütçesi. Harcama ve vergilendirme başlıklarındaki belirsizlik nedeniyle temkinli seyir öne çıkıyor. Kısa vadede 1,34'ün üstü direnç, 1,33 seviyesi ise destek olarak öne çıkıyor.

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