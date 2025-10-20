  1. Ekonomim
Sterlin, yatırımcıların hafta içinde açıklanacak İngiltere enflasyon verileri öncesinde temkinli duruş sergilemesi ve Kasım ayında açıklanacak sonbahar bütçesi öncesi mali endişelerin artmasıyla geriledi.

Sterlin, bütçe endişeleriyle değer kaybetti
Çarşamba günü yayımlanacak enflasyon verileri, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz indirim patikasına dair ipuçları açısından yakından izlenecek.

Hazine Bakanı Rachel Reeves, geçen hafta yaptığı açıklamada mali hareket alanını artırmak istediğini söyledi.

Commerzbank analisti Michael Pfister, “Daha büyük bir mali tampon, vergi artışlarının daha olası hale geleceği anlamına geliyor,” değerlendirmesinde bulundu. Pfister, bütçe yaklaşırken döviz piyasalarının sterline artan bir tedirginlikle baktığını belirtti.

Sterlin, dolar karşısında yüzde 0,1 düşerek 1,3421 seviyesine gerilerken, euro, sterlin karşısında yüzde 0,14 artışla 0,8690 seviyesine çıktı.

