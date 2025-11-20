Sterlin bütçe öncesi risk primiyle işlem görüyor

ING, euronun yılı 0,88 sterlin seviyesinde kapatmasını bekliyor. Banka, bütçe sonrası risk priminin azalabileceğini ancak bunun yerine İngiltere Merkez Bankası’na yönelik faiz indirimi beklentilerinin artacağını öngörüyor.

Son işlemlerde euro/sterlin %0,2 düşüşle 0,8814 seviyesinde, sterlin/dolar ise %0,1 artışla 1,3067 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil piyasasında ise tüketici güvenindeki bozulma faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. İngiltere Perakende Konsorsiyumu’nun (BRC) Kasım anketine göre, önümüzdeki üç aya ilişkin ekonomik beklentiler -35’ten -44’e gerileyerek nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu gelişme sonrası 10 yıllık İngiliz devlet tahvili getirileri 1 baz puan düşerek %4,595 seviyesinde işlem gördü.