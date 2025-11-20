  1. Ekonomim
ING analisti Francesco Pesole’ye göre sterlin, gelecek çarşamba açıklanacak İngiltere bütçesine kadar "ılımlı bir risk primi" ile işlem görmeye devam edecek. Hükümetin gelir vergisi artışlarından geri adım atması, belirsizlik yaratarak tahvil yatırımcılarını tedirgin etti.

Sterlin bütçe öncesi risk primiyle işlem görüyor
ING, euronun yılı 0,88 sterlin seviyesinde kapatmasını bekliyor. Banka, bütçe sonrası risk priminin azalabileceğini ancak bunun yerine İngiltere Merkez Bankası’na yönelik faiz indirimi beklentilerinin artacağını öngörüyor.

Son işlemlerde euro/sterlin %0,2 düşüşle 0,8814 seviyesinde, sterlin/dolar ise %0,1 artışla 1,3067 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil piyasasında ise tüketici güvenindeki bozulma faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. İngiltere Perakende Konsorsiyumu’nun (BRC) Kasım anketine göre, önümüzdeki üç aya ilişkin ekonomik beklentiler -35’ten -44’e gerileyerek nisan ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu gelişme sonrası 10 yıllık İngiliz devlet tahvili getirileri 1 baz puan düşerek %4,595 seviyesinde işlem gördü.

