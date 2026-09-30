Sterlin dolara karşı toparlanma arayışında: Gözler büyüme ve AB ile ilişkilere döndü

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Sterlin, eylül ayının son günlerinde 1,33 dolar seviyesine yaklaşarak haftanın başında gördüğü 1,32 dolar ile üç ayın en düşük seviyesinden yükseldi. Ay genelinde ise dolar karşısında yaklaşık %2 düşüş kaydetti.

GSYİH ikinci çeyrekte %0,5'e revize edildi

Toparlanmaya İngiltere'den gelen büyüme verisi destek verdi. Ulusal İstatistik Ofisi ONS, 2. çeyrek GSYİH büyümesini %0,4 olan ilk tahmininden %0,5'e revize etti. Böylece İngiltere ilk yarıda G7 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi konumunu korudu.

Veri sonrası sterlinde 1,3260 bölgesine doğru alımlar gözlendi.

Başbakan Burnham'dan AB ile ilişkilerde yeni dönem mesajı

Bir diğer destek Başbakan Andy Burnham'dan geldi. Burnham, İngiltere'nin Avrupa Birliği ile gelecekteki ilişkisi için seçeneklerin değerlendirileceğini, buna bir sonraki genel seçim sonrası AB'ye yeniden katılma seçeneğinin de dahil olduğunu açıkladı. Burnham, bu yıl içinde daha yakın bağlar için yol haritası belirleyeceğini taahhüt etti.

BoE'de ayrışan sinyaller

Para politikası tarafında İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) karışık mesajlar geldi. Para Politikası Kurulu üyesi Alan Taylor, enerji şokuna karşı faiz artırımı ihtiyacının sınırlı olduğunu belirtirken, Başkan Andrew Bailey ve diğer Kurul üyeleri enflasyonist baskıların sürmesi halinde daha yüksek faiz oranlarının gündeme gelebileceğini ifade etti.