Sterlin enerji şokuyla baskı altında

İngiltere’de cuma günü açıklanan beklentilerin üzerinde gelen perakende satış verileri ve GfK tüketici güveni raporları para birimine destek sağlayamadı. Analistler, geriye dönük verilerin enerji şoku karşısında sınırlı etki yarattığını belirtiyor.

İngiltere Merkez Bankası yetkililerinin son açıklamaları da faiz artışlarının garanti olmadığını gösteriyor. Analistlere göre jeopolitik gerilimlerde anlamlı bir yumuşama olmadığı sürece sterlinin kazançları sınırlı kalacak.

LSEG verilerine göre sterlin, gece saatlerinde gördüğü iki haftanın en düşük seviyesi olan 1,3229 dolardan toparlanarak %0,1 düşüşle 1,3248 dolar seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 0,8677 sterlin seviyesinde yatay seyrediyor; gün içinde 0,8684 sterlin ile üç buçuk haftanın zirvesine ulaşmıştı.