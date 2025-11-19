Sterlin, enflasyon verisi sonrası geriledi
Ekim ayında İngiltere’de enflasyon beklentilere paralel olarak geriledi. Yıllık enflasyon eylüldeki yüzde 3,8 seviyesinden yüzde 3,6’ya düştü. Çekirdek enflasyon ise yüzde 3,5’ten yüzde 3,4’e indi.
Schroders ekonomisti George Brown, "Enflasyonun zirveye ulaştığına dair kanıtlar aralık ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendiriyor değerlendirmesinde bulundu. Ancak daha fazla indirim kararının 26 Kasım’da açıklanacak bütçeye bağlı olacağına dikkat çekti.
Piyasalarda aralık ayında faiz indirimi olasılığı yüzde 79 olarak fiyatlanıyor. Verilerin ardından sterlin dolar karşısında 1,3150’den 1,3140’a gerilerken, euro sterlin karşısında 0,8811’den 0,8817’ye yükseldi.