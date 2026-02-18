Sterlin, enflasyon verisine ne tepki verdi?
Sterlin, İngiltere’nin ocak ayı enflasyon verilerinin beklentilere paralel gelmesiyle sınırlı hareket etti.
Enflasyon verisi sterline ciddi bir hareket getirmedi. Enflasyon aralıkta yüzde 3,4 iken ocakta yıllık yüzde 3'e geriledi. Çekirdek enflasyon yüzde 3,2’den yüzde 3,1’e indi; bu oran ekonomistlerin yüzde 3'lük tahmininin biraz üzerinde gerçekleşti.
Veriler, salı günü açıklanan ve işgücü piyasasında yumuşama gösteren istihdam rakamlarının ardından geldi. J.P. Morgan Asset Management analisti Zara Nokes, İngiltere Merkez Bankası’nın "birkaç 25 baz puanlık faiz indirimi için alanı olduğunu" belirtti.
Sterlin, güçlü dolar karşısında yüzde 0,1 düşerek 1,3554 seviyesine indi. Parite, veri öncesi seviyelere yakın kaldı.