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Sterlin, Euro karşısında 1,5 haftanın en yükseğinde

Sterlin, Euro karşısında 1,5 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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Sterlin, Euro karşısında 1,5 haftanın en yükseğinde
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ING analisti Chris Turner, Fransız hükümetinin mali sıkılaştırma planları nedeniyle güvensizlik oylamasıyla karşı karşıya kalma ihtimali üzerine Sterlin'in Euro karşısında bir buçuk haftanın en yüksek seviyesine yükseldiğini söyledi.

Aşırı sağcı Ulusal Ralli başkanı Jordan Bardella Pazartesi günü, partisinin bütçe taleplerini karşılamadığı takdirde hükümeti devirmekle tehdit etti.

Turner, “Fransız siyaseti Euro/Sterlini yeniden 0,83'ün altına çekmek için katalizör olmuş gibi görünüyor” dedi.

İngiltere Merkez Bankası'nın Avrupa Merkez Bankası'na kıyasla faiz oranlarını daha temkinli bir şekilde düşürmesi beklendiğinden EUR/GBP'nin baskı altında kalması muhtemel.

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