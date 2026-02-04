Sterlin, euro karşısında 5 ayın zirvesınde
Sterlin, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde euro karşısında son beş ayın en güçlü seviyesine yükseldi. Piyasalarda BOE’nin politika faizlerini sabit tutması bekleniyor.
Sterlin, BoE kararı öncesi euro karşısında 5 ayın zirvesınde hareket ediyor. Son dönemde açıklanan veriler, Birleşik Krallık ekonomisinin güçlendiğini ortaya koydu. Bu gelişme, yatırımcıların faiz indirim beklentilerini ötelemelerine yol açtı. MUFG stratejisti Lee Hardman, yayımladığı notta "Faizleri daha fazla düşürmek için yakın vadede bir katalizör bulunmadığından, BOE yılın başında ihtiyatlı kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere para piyasalarında faiz indirimi beklentisi Temmuz ayına kadar fiyatlanmıyor.