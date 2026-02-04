Sterlin, euro karşısında 5 ayın zirvesınde

Sterlin, BoE kararı öncesi euro karşısında 5 ayın zirvesınde hareket ediyor. Son dönemde açıklanan veriler, Birleşik Krallık ekonomisinin güçlendiğini ortaya koydu. Bu gelişme, yatırımcıların faiz indirim beklentilerini ötelemelerine yol açtı. MUFG stratejisti Lee Hardman, yayımladığı notta "Faizleri daha fazla düşürmek için yakın vadede bir katalizör bulunmadığından, BOE yılın başında ihtiyatlı kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere para piyasalarında faiz indirimi beklentisi Temmuz ayına kadar fiyatlanmıyor.