Sterlin, Euro karşısında daha da güçlenebilir

ING'ye göre Sterlin, İngiltere'nin ikinci çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla büyümesinin çeyreklik bazda yüzde 0,5'e hafifçe aşağı yönlü revize edildiğini gösteren veriden etkilenmedi ve önümüzdeki günlerde İngiltere'den önemli bir ekonomik veri gelmemesi durumunda Euro karşısında daha da güçlenebilir.

ING analisti Francesco Pesole, salı günü açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon verilerinin Avrupa Merkez Bankası'nın ekim ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirerek Euro/Sterlin'i 0,83'ün altına çekebileceğini söyledi.

Pesole, “İngiltere Merkez Bankası'nın [Perşembe günü] Karar Verici Paneli anketinin kısmi istisnası dışında, 15 Ekim istihdam rakamlarına kadar önemli bir Birleşik Krallık açıklaması yok” dedi.

Euro/Sterlin yüzde 0,1 düşüşle 0,8341 seviyesine gerilerken, geçen hafta iki yılın en düşük seviyesi olan 0,8317'yi gördü.