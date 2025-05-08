Sterlin, Euro karşısında değer kazandı

ABD Başkanı Trump, sosyal medyada “son derece saygın bir ülke” ile “büyük bir ticaret anlaşması” açıklayacağını söyleyerek bir anlaşmayı ima etti.

İngiltere Merkez Bankası faiz kararının bugün TSİ 14.02'de açıklayacak.

Piyasa, 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 96 olarak fiyatlıyor. Euro yüzde 0,1 düşüşle 0,8492 sterline geriledi. Güçlenen dolar karşısında sterlin 1,3291 dolarda yatay seyrediyor.