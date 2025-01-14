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Sterlin, Euro'dan daha kırılgan görünüyor

İngiliz Sterlini, dolar karşısında son iki yılın en düşük seviyesine ve Euro karşısında son 10 haftanın en zayıf seviyesine geriledikten sonra yükselişe geçti.

Haber Merkezi
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Sterlin, Euro'dan daha kırılgan görünüyor
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Commerzbank'tan Michael Pfister, sterlinin artan tahvil faizleri ve ekonomik zayıflık karşısında kırılganlığını koruduğunu ve bu kırılganlığın eurodan daha fazla olduğunu söyledi.

Pound artık dünyanın ana rezerv para birimlerinden biri olmadığını ifade eden Pfister, "Bu nedenle İngiltere devlet tahvilleri zayıflarsa yatırımcılar kaos sona erene kadar rezervlerini diğer para birimlerine taşımayı tercih eder İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürme imkanının sınırlı olması, Birleşik Krallık'ta büyümenin toparlanmakta zorlanabileceği ve sterlinin buna bağlı olarak zarar göreceği anlamına geliyor" dedi.

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