  3. Sterlin, iş gücü piyasası verilerinin ardından geriledi
Sterlin, İngiltere iş gücü piyasasında yavaşlamayı ve ücret artışındaki düşüşü gösteren verilerin ardından geriledi.

İşsizlik oranı beklenmedik şekilde %5,1’den %5,2’ye yükseldi. Primler hariç ortalama kazançlar çeyrekte %4,2 artarak önceki %4,4’lük büyümeden yavaşladı. Kasım-Aralık döneminde bordrolu çalışan sayısı 6.000 kişi azaldı.

Veriler, faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. LSEG verilerine göre para piyasaları Mart ayında 25 baz puanlık indirim ihtimalini %72 olarak fiyatlıyor.

Sterlin, açıklama sonrası 11 günlük en düşük seviye olan 1,3549 dolara geriledi; veri öncesinde 1,3612 dolar seviyesindeydi. Euro ise sterline karşı bir haftanın en yüksek seviyesi olan 0,8730’a çıktı; önceki seviye 0,8700’dı.

