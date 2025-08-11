Sterlin, istihdam verilerinden nasıl etkilenebilir?

ING'den Francesco Pesole, verilerin ileriye dönük revize edilebileceğini ve İngiltere Merkez Bankası'nın istihdam piyasasındaki yavaşlamaya karşı rahat bir tutum sergilediğini vurguladı.

Bu gelişmeler ışığında, piyasaların Salı günü açıklanacak istihdam verilerini daha temkinli bir yaklaşımla değerlendireceği öngörülüyor.

Geçtiğimiz Perşembe günü faiz indirimi kararını az bir farkla onaylayan İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), işgücü piyasasındaki yavaşlamaya karşı sergilediği rahat tutum da bu beklentiyi pekiştiriyor.