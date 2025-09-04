  1. Ekonomim
Sterlin toparlansa da düşüş riski sürüyor

Sterlin, uzun vadeli İngiliz devlet tahvili getirileriyle birlikte toparlanma gösterse de, ING'ye göre önümüzdeki aylarda yeniden düşüş riski taşımaya devam ediyor.

BoE Başkanı Andrew Bailey'nin faiz indirimi zamanlamasının belirsizleştiğine dair açıklamaları sterlini yukarı yönlü hareketlendirdi.

ING analisti Francesco Pesole, BoE'nin yıl sonuna kadar faiz indirimi yapmasının muhtemel olduğunu belirtirken, 26 Kasım'daki bütçe gündemine ilişkin spekülasyonların sterlin ve İngiliz tahvilleri üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Bütçe tarihinin açıklanmasının ardından piyasalar kasım ayı için faiz indirimi beklentilerini azalttı. Ancak, olası mali sıkılaştırma göz önüne alındığında, piyasaların aralık ayı faiz indirimi beklentilerini tamamen ortadan kaldırmayacağı düşünülüyor. Euro/sterlin kuru %0,1 düşüşle 0,8664 seviyesine gerilese de, ING kurun yeniden 0,8700 sterlin veya üzerine çıkmasını bekliyor.

