Sterlin üzerinde baskı artıyor: Gözler verilerde

Salı günü açıklanacak işgücü piyasası verilerinin daha fazla soğuma ve ücret artışında yavaşlama göstermesi, çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerinin ise gerileme kaydetmesi bekleniyor.

Pesole, bu gelişmelerin mart ayında faiz indirimi beklentilerini destekleyebileceğini belirtti. Piyasalar şu anda BOE’nin mart ayında faiz indirimine gitme olasılığını %65 seviyesinde fiyatlıyor.

Analist ayrıca, Başbakan Keir Starmer’ın siyasi konumunun zayıflaması halinde sterlinin değer kaybı yaşayabileceğini ifade etti. Bahis piyasaları, Starmer’ın haziran sonuna kadar görevi bırakma ihtimalini %70 olarak görüyor.

Euro sterline karşı %0,1 düşüşle 0,8687 seviyesinde işlem görürken, ING önümüzdeki aylarda paritenin 0,88’e yükseleceğini öngörüyor. Dolar karşısında ise sterlin 1,3653 seviyesinde yatay seyrediyor.