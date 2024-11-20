Sterlin'de yön neresi? İşte dev bankanın tahmini

Commerzbank'tan Michael Pfister, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Avrupa Merkez Bankası'na kıyasla faiz oranlarını daha kademeli olarak düşürme olasılığı nedeniyle sterlinin önümüzdeki yıl Euro karşısında güçlenebileceğini söyledi.

Pfister, İngiltere'de enflasyon baskılarının ve ekonomik büyümenin Euro Bölgesi'ndekileri geride bırakacağını öngördü. "ABD Başkanı seçilen Trump'ın ticaret tarifelerine ilişkin planlarının da İngiltere üzerinde Euro Bölgesi'ne kıyasla daha az etkisi olması muhtemel" değerlendirmesini yapan Commerzbank, Euro/Sterlin'in şu anki 0,8333 seviyesinden Aralık 2025'e kadar 0,81'e düşmesini bekliyor.

Ancak, doların daha iyi büyümeden ve Trump'ın ticaret politikalarının potansiyel enflasyonist etkisinden faydalanması nedeniyle sterlinin önümüzdeki yıl dolar karşısında yatay seyretmesini bekliyor.