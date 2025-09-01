"Sterlin'deki toparlanma kısa sürebilir"

Eylül ayının sterlin için tarihsel olarak zayıf bir ay olması ve üçüncü çeyrek eğilimlerinin de düşüşe işaret etmesi bu beklentiyi güçlendiriyor.

Son dönemdeki İngiltere ekonomik verilerinin olumlu gelmesi ve piyasaların İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) faiz indirim beklentilerini azaltmasıyla sterlin bir miktar değer kazansa da, Vessey bu toparlanmanın henüz erken olduğunu ifade etti.

Vesey'e göre, sonbahar bütçesi öncesindeki mali belirsizlik ve BOE'nin yeniden fiyatlandırmasının gerçek büyüme ivmesinden çok, inatçı enflasyondan kaynaklanma riskinin sterlinin yukarı yönlü hareketini sınırlayabileceği ortaya koyuyor.

Sterlin, dolar karşısında yüzde 0,2 artışla 1,3529 seviyesine yükselirken, gün içinde 10 günün en yüksek seviyesi olan 1,3540'ı görmüştü. Ancak euro, sterlin karşısında yüzde 0,1 artışla 0,8660 seviyesinden işlem görüyor.