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Steve Cohen: Yapay zekada yükseliş trendi uzun vadeli!

Hedge fon yöneticisi Cohen, büyük satışlara rağmen yapay zekada hala 'yukarı yönlü' pozisyon alıyor.

Haber Merkezi
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Steve Cohen: Yapay zekada yükseliş trendi uzun vadeli!
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Pazartesi günü ABD ve Asya piyasalarında teknoloji hisselerindeki düşüşü yanlış bilgilendirmeye bağlayan milyarder hedge fon yöneticisi Steve Cohen, Çin'in DeepSeek yapay zekâ grubunun hızla ortaya çıkmasının sektör için "yükseliş" olduğunu söyledi.

Cohen, bir gün insanlardan daha iyi bilişsel muhakemeye sahip olabilecek yapay zekâ modellerine atıfta bulunarak, "Bizim görüşümüze göre DeepSeek'te yaşananlar aslında yükseliş çünkü yapay süper zekaya geçişi ilerletiyor ve bu hızla geliyor. Dışarıda iş yapmadan konuşan birçok insan var ve yatırımcıları yanlış bilgilendirebilirler ve halkı yanlış bilgilendirebilirler ve dün bunun bir kısmını gördük" dedi.

Uzun vadeli hareketler

Cohen, yapay zekâ ve onun piyasa üzerindeki etkisi konusundaki görüşünün daha uzun vadeli olduğunu söyledi.

Bu haftaki hisse senedi hareketlerine odaklanmak yerine, yapay zekanın "büyük bir değişim" olduğunu ve "herkesi, hayatlarını nasıl sürdürdüklerini ve nasıl iş yaptıklarını" etkileyeceğini söyledi. Cohen, "İnsanların dün olduğu gibi bundan şüphe duyacakları anlar olacak ve bu hisse senetlerine sahip olan ve belki de neye sahip olduklarını ve neden sahip olduklarını bilmeyen birçok insan var" dedi.

Cohen'in Point72 adlı hedge fonu kısa süre önce yarı iletkenler gibi donanımlar da dahil olmak üzere yapay zekâ varlıklarının ticaretine odaklanan yeni bir strateji başlattı.

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