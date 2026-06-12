Stratejik Nvidia anlaşması Sharon AI hisselerini uçurdu: Seans öncesi işlemlerde %25 ralli

Sharon AI’ın yarı iletken devi Nvidia ile 6 yıllık devasa bir iş birliği anlaşması imzaladığını duyurması, yapay zeka sektöründe ralli başlattı. Haber akışının ardından şirketin Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, seans açılışı öncesindeki işlemlerde %25 oranında değer kazandı. Küresel veri merkezi kapasitesini agresif bir şekilde büyütecek olan bu stratejik ortaklık, şirketin önümüzdeki dönem bulut altyapı gelirlerinde çok ciddi bir büyüme dalgası yaratacaktır.

Yapay zeka altyapısında dev ortaklık

Nasdaq borsasında işlem gören Sharon AI, küresel yapay zeka altyapı yatırımlarının hız kazandığı bir dönemde kritik bir genişleme adımına imza attı. Şirket, Nvidia ile gerçekleştirdiği 6 yıllık stratejik bilgi işlem iş birliği sözleşmesiyle kurumsal yapay zeka pazarı, devlet kurumları ve araştırma organizasyonları için yüksek performanslı işlemci kapasitesini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Yapılan resmi açıklamaya göre, Sharon AI’ın bu hamlesiyle birlikte önümüzdeki süreçte operasyonel hale getirilmesi planlanan toplam Nvidia grafik işlemci sayısı 55 bin birimin üzerine çıkarılacak. Bu durum, şirketin bulut altyapı gelirlerinde önümüzdeki çeyreklerden itibaren çok ciddi bir büyüme dalgası yaratması bekleniyor.

Borsa açılışı öncesi yoğun hacim

Yapay zeka çipleri ve altyapı zincirindeki bu büyük anlaşma, ABD borsalarının resmi seans açılışı öncesinde kurumsal fonların ve perakende yatırımcıların Sharon AI hisselerine akın etmesine yol açtı. Haber akışının ardından %25'lik sert bir sıçrama kaydeden hisse talebi, yapay zeka ekosistemindeki tedarik ve barındırma şirketlerine yönelik iştahın ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şirketin daha önce imzaladığı milyar dolarlık bölgesel altyapı anlaşmalarının ardından gelen bu doğrudan Nvidia iş birliğinin, pazar payını rakiplerine karşı hızla büyümesini sağlayacaktır. Endeks açılışıyla birlikte yüksek oynaklığın devam etmesi beklenen hissede, yukarı yönlü trendin korunması durumunda yeni zirveler teknik radarın merkezinde kalmaya devam edecektir.