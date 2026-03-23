Stratejistlerden Stoxx Europe 600 endeksi için yeni tahmin

Piyasa stratejistleri, Stoxx Europe 600 endeksinin yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 11 yükselerek 635 puana ulaşmasını bekliyor. İran’daki savaş ve petrol fiyatlarındaki artışın geçici olacağı görüşü öne çıkıyor.

Unicredit ve Deka Bank hedeflerini 670 puana yükselterek yüzde 17’lik bir potansiyel artış öngördü. Buna karşılık TFS Derivatives ve Bank of America, endeksin yüzde 2 düşebileceğini tahmin ediyor. Citi’den Beata Manthey, hedefini 640 puanda tutarken İngiltere piyasalarını "ağırlığını artır" tavsiyesiyle öne çıkardı.

Goldman Sachs ise 2026–2027 döneminde hisse başına kazançların yüzde 5–7 artacağını öngörüyor. Bu oran piyasa konsensüsünün altında kalsa da pozitif bir görünüm sunuyor.