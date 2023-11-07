Sukuk ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 8.875

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün Ocak 2029 vadeli dolar cinsi sukuk ihracı için bankalara yetki vermişti.

LSEG servislerinden IFR'da yayımlanan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan haberde ilk getiri beklentisinin %8.875 civarında belirlendi.

İhracı Emirates NBD Capital, HSBC, JPM, Kuwait Finance House ve QNB Capital yönetiyor.

Hazine ne bu yıl uluslararası piyasalardan 7.5 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi. Geçen yıl uluslararası piyasalardan 11 milyar dolar borçlanan Hazine bu yıl 10 milyar dolar borçlanma öngörüyordu.

Uluslararası piyasalarda bundan önceki son ihraç Nisan ayında gerçekleşmişti. Hazine Nisan'da ilk yeşil tahvil ihracı ile 2.5 milyar dolar borçlanmıştı.

Kısa süre önce açıklanan 2024 programına göre Hazine önümüzdeki yıl da uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve kira sertifikası ihraçları yoluyla 10 milyar dolar karşılığında finansman öngörüyor.