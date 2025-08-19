Sürpriz enflasyon sterlini nasıl etkiler?

Temmuz ayı enflasyonunda ılımlı bir toparlanma beklenirken, çekirdek enflasyonun yapışkanlığını koruyacağı belirtiliyor. Ancak analistler, bu durumun İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikasını gevşetme eğilimini değiştirmeyeceğini vurguluyor. Orta vadede büyüme engelleri ve yaklaşan mali konsolidasyonun yılın ilerleyen dönemlerinde başka bir faiz indirimini zorunlu kılacağı görüşündeler.

Bu gelişmeler öncesinde, sterlinin dolar karşısındaki seyrinin dış faktörler tarafından belirlenmeye devam edeceği ifade edildi. Şu an itibarıyla sterlin, dolar karşısında yüzde 0,1 artışla 1,3518 seviyesinden işlem görürken, euro/sterlin paritesi 0,8633 seviyesinde yatay seyrediyor.