Sürpriz veriyle piyasalar hareketlendi! Altın rekor kırdı, dolar zayıfladı

ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından piyasalar dalgalandı. İstihdamın 75 bin olan ortalama beklentinin çok altında, 22 bin artış göstermesi ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentilerini güçlendirirken, dolar zayıfladı. Güvenli liman altın ise, hızlı yükseldi ve tarihi rekorunu kırdı.

Dolar endeksi, 97,516 ile 5 haftanın en düşük seviyesini gördü. ABD istihdam raporu öncesi 3554 dolar olan ons altın ise, 3586 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Dolar, Euro karşısında 1,17500 seviyesine kadar gerilemesin ardından 1,17275'e toparlandı.

Saat 15.46 itibarıyla dolar, yen karşısında yüzde 0,67 kayıpla 147,79 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin ise, dolar karşısında yüzde 0,54 artışla 1,3507 seviyesinde bulunuyor.

10 yıl vadeli ABD tahvili 7 baz puan düşüşle yüzde 4,915 ve 30 yıl vadeli ABD tahvili 4 baz puan düşüşle 4,8112'ye indi.

Aynı dakikalarda Wall Street vadeli endekslerine bakıldığında, S&P 500 yüzde 0,22, Nasdaq 100 yüzde 0,65 ve Russell 2000 yüzde 0,42 artıda seyrediyor.