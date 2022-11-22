Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık görüşme

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolar mevduat yatırmak için yapılan müzakelerin son aşamada olduğunu açıkladı.

Açıklama, Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapıldı. Bakanlık sözcüsü, "TCMB'ye 5 milyar ABD doları tutarında bir mevduat yatırmak için son görüşmeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevduatın nasıl aktarılacağı ve vadesine ilişkin detaylar ise bilinmiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da doğruladı

Bloomberg'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın TCMB bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabı açması konusunda nihai aşamaya gelindiğini doğruladı.

Reuters'a bilgi veren iki Türk yetkili de görüşmelerin nihai aşamaya geldiğini söyledi. TCMB ise konuya ilişkin bir yorumda bulunmadı.

Üst düzey bir Türk yetkili ise "Daha yüksek bir tutar için görüşmeler yaptık ancak şu anda 5 milyar dolarlık bir anlaşma sağladık. Bunun devamı gelebilir. İyileşen ilişkilere paralel olarak yeni adımlar da atılacak. Ticari siyasi askeri birçok alanda iyileşme var. Bir sonraki fazda en az bu kadar daha (5 milyar dolar) swap anlaşması olabilir" dedi.

TCMB'nin 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor

Daha önce Azerbaycan Devlet Petrol Fonu (Sofaz), TCMB'de 1 milyar euroluk mevduat hesabı açmıştı. Sofaz, söz konusu hesabın vadesini Ocak 2023'e kadar uzatmıştı.

TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre swapların 23-24 milyar doları halihazırda rezervlerde bulunuyor. Suudi Arabistan ile bugüne kadar swap ya da depo/mevduat ilişkisi ise bulunmuyordu.

Bu yıl rezervleri destekleyen bir başka öne çıkan işlem ise Rus Rosatom'un nükleer santral inşası için iki defada yaklaşık 5 milyar dolarlık aktarımı olmuştu. Bu işlem aynı dönemde yaklaşık 6.1 milyar dolarlık swap olarak TCMB'ye gelmişti.

Piyasalar 20 milyar dolarlık santral için Rosatom'un önümüzdeki dönemde yeni kaynak aktarımı yapıp yapmayacağını da izliyor. TCMB son dönemde swap yerine mevduat/depo anlaşmalarını daha çok tercih ediyor. Swaptan farklı olarak ilgili anlaşmaların depo şeklinde sonuçlanması halinde lokal para birimi değil dolar cinsi giriş oluşuyor.

Toplam rezervler bir yılın zirvesinde

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 11 Kasım'da 3 milyar 691 milyon dolar artmıştı. IMF tanımlı net uluslararası rezervler böylelikle 18 milyar 230,4 milyon dolara yükselmişti. Toplam rezervler de aynı hafta da 117.5 milyar dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Erdoğan'dan 130 milyar dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın rezervinin ay sonuna kadar 130 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklaması şu ifadeleri kullanmıştı: "Buyurun işte en son Merkez Bankasının döviz rezervi 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar döviz rezervimiz belki 130 milyar doları bulacak. Ey muhalefet, biz bu rakamlara yabancı değiliz. Başbakanlığım döneminde bizim döviz rezervimiz 135 milyar dolara kadar çıkmıştı. Türkiye buna yabancı değil. Biz bunu yeniden evelallah yakalayabiliriz, üstüne de çıkabiliriz. Bu adımları da atacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Bin Selman görüşmesi

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali’deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer almıştı.

Erdoğan'ın bu yılki Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Veliaht Prens Muhammed Bin Selman da haziranda Ankara'yı ziyaret etmiş, iki ülkenin liderleri ticaret, uçuş ve televizyondaki dizi yayınlarına yönelik sınırlamaları kaldırdıklarını açıklamıştı