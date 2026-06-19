Swap faizleri üç ayın dibinde: Piyasa fonlama maliyetlerinde gevşeme fiyatlıyor

Gelecekteki borçlanma maliyetlerine yönelik işlemlerde kullanılan türev araçlar olan vadeli gecelik endeksli TL swapları, bu ay 275 baz puan düşerek son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Yaklaşık yüzde 38,2 seviyesindeki swap faizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay yüzde 37’de sabit tuttuğu bir haftalık repo faizine yaklaşıyor.

Bloomberg'e değerlendirme yapan ICBC Türkiye Yatırım’ın Hazine Başkanı Alp Serbetli, kendi hesaplamalarına atıfta bulunarak, “TCMB, önümüzdeki ayki toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyebilir, ancak bir haftalık repo ihalelerini yeniden başlatarak fonlama maliyetlerini düşürebilir” dedi.

Ortadoğu krizi TCMB'yi sıkılaştırdı

Ortadoğu’daki kriz, Türkiye’nin enflasyonla mücadelesini zorlaştırdı ve Merkez Bankasını fiilen repo ihalelerini durdurarak para politikasını sıkılaştırmaya yöneltti. Bankalar, fonlama ihtiyaçlarını daha pahalı olan yüzde 40 gecelik borç verme faiz oranı üzerinden karşılamak zorunda kaldı.

ABD ile İran arasında, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını da kapsayan anlaşma, Brent petrol fiyatının nisan sonundaki yaklaşık 126 dolardan varil başına 79 dolara düşmesini sağladı.

Mayıs ayında Enflasyon Raporu sunumunda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, risk ortamında “üst bant” kullanımını daha sık tercih ettiklerini ancak politika faizi ile fonlama faizi arasındaki ayrışmanın uzun sürmesinin iletişim ve uygulama açısından doğru olmadığını belirtmişti.

Karahan o dönemde, merkez bankasının faiz politikasındaki duruşunun İran savaşının süresi ve şiddeti tarafından belirleneceğini ifade etmişti.