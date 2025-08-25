Tahvil getirileri ve dolar toparlanıyor

Piyasalar, Powell'ın faiz indirimi sinyali olarak algılanan açıklamalarının etkilerini hafta boyunca değerlendirmeye devam edecek.

Bu hafta ABD'den konut, gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) ve enflasyon göstergelerinin yanı sıra Conference Board Tüketici Güven Endeksi gibi önemli veriler açıklanacak. Yatırımcılar, ekonomide yavaşlama ve yapışkan enflasyon işaretleri arayışında; bu veriler, Powell'ın ekonomik değerlendirmesini doğrular ve olası bir faiz indirimini gündemde tutabilir.

Güncel durumda, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi %4,285 seviyesinde seyrederken, iki yıllık tahvil getirisi %3,731 olarak kaydedildi. Wall Street Journal Dolar Endeksi ise %0,2 oranında yükseliş gösterdi.