Tahvil piyasalarında pozitif ortamın devam etmesi bekleniyor

Commerzbank Research'ten Rainer Guntermann, tahvil piyasalarındaki yapıcı tonun genişleme alanı olduğunu söyledi.

Faiz stratejisti, “Yumuşak enflasyon ve büyüme dinamikleri ile birlikte elverişli arz-talep modeli destek sağlıyor ve yılsonu öncesinde kısa pozisyonların çözülmesi de oyunda görünüyor” dedi.

Euro Bölgesi'nde yatırımcıların odağı giderek Avrupa Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki toplantısına kayıyor ve aşağı yönlü büyüme riskleri göz önüne alındığında faiz indirimlerinin hızı soru işareti olmaya devam ediyor.

10 yıllık Alman Bund getirisi 1,5 baz puan düşüşle yüzde 2,077'den işlem görüyor.

Fransa-Almanya devlet tahvili getiri farkı yatay seyrediyor

S&P Global Ratings'in Fransa'nın AA- notunu ve durağan görünümünü teyit etmesinin ardından 10 yıllık Fransız-Alman devlet tahvili veya OAT-Bund getiri farkı erken işlemlerde yatay seyrediyor.

S&P yaptığı değerlendirmede, “Devam eden siyasi belirsizliğe rağmen, Fransa'nın AB mali çerçevesine gecikmeli olarak uymasını ve orta vadede kamu maliyesini kademeli olarak konsolide etmesini bekliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta Fransa'da siyasi istikrara ilişkin endişelerin artması 10 yıllık OAT-Bund getiri farkını gün içi 90 baz puana, yani 2012'den bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Hafta sonu 80 baz puan civarına gerileyen spread şu anda çok az değişiklikle 81,5 baz puandan işlem görüyor.