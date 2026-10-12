Tahvil piyasalarında riskler artıyor: İki devden kritik mesaj

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Nomura analisti Naka Matsuzawa, ABD ve Avrupa'da yükselen tahvil getirileri ile kredi risklerine yönelik endişelerin yatırımcıların pozisyonlarını etkilediğini belirtti.

Matsuzawa, yatırımcıların Japon devlet tahvili getirilerinin yükselmeye devam edeceği beklentisini koruduğunu, ancak getirilerde düşüş öngören işlemler ve uzun vadeli tahvil alımları konusunda temkinli davrandığını ifade etti.

Kredi riskleri faiz beklentilerini etkileyebilir

Kuzey Amerikalı yatırımcılarla yaptığı görüşmelere değinen Matsuzawa, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artışlarının hangi seviyede sonlanacağı, sıkılaştırmanın hızı ve Japon yatırımcıların yurt dışındaki fonlarını ülkelerine geri getirme olasılığının öne çıktığını aktardı.

Nomura, ABD ve Avrupa'daki kredi sorunlarının derinleşmesi halinde küresel faiz artışı beklentilerinin geçici olarak ortadan kalkabileceği uyarısında bulundu.

Citi, ABD tahvillerinde nötr duruşunu korudu

Citigroup ise 10 yıllık ABD Hazine tahvili ihalelerine gelen güçlü talebe rağmen piyasaya ilişkin nötr değerlendirmesini sürdürdü.

Citi Stratejisti Jason Williams, art arda gerçekleşen iki başarılı ihalenin yatırımcıların alım konusundaki çekimserliğinin tamamen sona erdiğini göstermediğini belirtti.

Williams, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in 4 Kasım'da açıklayacağı borçlanma stratejisinde 20 ve 30 yıllık tahvil ihale tutarlarının azaltılabileceğini ifade etti.

Citi'nin baz senaryosuna göre, her iki vadede ihale tutarlarının üçer milyar dolar düşürülmesi ve finansman açığının kısa vadeli Hazine bonolarıyla karşılanması bekleniyor.

Kurum ayrıca Fed'in ekim toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentisini korurken, 10 ve 20 yıllık tahvil getirileri arasındaki farkın açılmaya devam edeceğini öngördü.