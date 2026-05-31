Tahvil piyasasındaki satış dalgası bir çöküş mü, kaçırılmayacak bir alım fırsatı mı?

Ekonomi yönetimlerinin enflasyonla mücadele kapsamında attığı kararlı adımlar, küresel borçlanma araçları üzerindeki baskıyı artırırken, yatırımcılar için de getiri haritasını yeniden şekillendiriyor. Faiz oranlarının ulaştığı bu tepe noktası, nakit pozisyonlarını korumaya çalışan piyasa aktörleri için risk ve getiri dengesini baştan kurma zorunluluğu getiriyor. Tam da bu süreçte, borsa ekranlarındaki anlık aşağı yönlü kırılmaları ve fiyat dalgalanmalarını doğru analiz etmek, yılın geri kalanında portföylerde kalıcı sermaye kayıplarının önüne geçecek en kritik anahtar olarak öne çıkıyor.

Faiz beklentileri ve tahvil piyasasındaki sert dalgalanma

Avrupa kanadından gelen şahin açıklamalar ve beklentilerin üzerinde seyreden enflasyon verileri, küresel ölçekte faiz indirim süreçlerinin erteleneceği algısını iyice pekiştirdi. Bu beklenti sarmalı nedeniyle başta Amerikan 10 yıllık devlet tahvilleri olmak üzere birçok önemli borçlanma aracında fiyatlar gerilerken, faiz oranları son ayların en tepe noktalarına tırmandı. Bankacılık devinin ekonomistleri ise piyasanın bu katı duruşu gereğinden çok daha fazla ve agresif bir şekilde fiyatladığını, mevcut yüksek getirilerin aslında yatırımcılar adına çok güçlü bir finansal kalkan görevi üstlendiğini savunuyor. Uzun vadeli sıkılaşma döngüsünün artık sınırlarına gelindiğini belirten uzmanlar, bu geçici dalgalanmanın ardından fiyatların yeniden istikrara kavuşacağını öngörüyor.

Nakit varlıklardan kaliteli borçlanma araçlarına geçiş stratejisi

Yatırımcılara sunulan en somut stratejik yönlendirme, kısa vadeli mevduatlarda ya da doğrudan nakit pozisyonlarda beklemek yerine, yüksek kaliteli devlet tahvillerine ve yatırım yapılabilir şirket borçlanma araçlarına geçiş yapılması oldu. Öncü ekonomik endekslerin sanayi ve hizmet sektörlerinde belirgin bir yavaşlamaya işaret etmesi, merkez bankalarının faiz artış süreçlerini daha fazla sürdüremeyeceğini ve bir noktada esnemek zorunda kalacağını gösteriyor. Dolayısıyla, faizlerin zirve yaptığı bu dönemsel kesit, yatırımcılara önümüzdeki orta vadeli süreçte yüksek ve düzenli kupon gelirlerini şimdiden cüzdanlarına sabitleme şansı tanıyor. Borsalardaki ralliye rağmen kar marjlarının daralması hisse senetlerini daha riskli hale getirirken, tahvilleri potansiyel değer kazancı açısından çok daha cazip bir alternatif olarak öne çıkarıyor.

Küresel fonların alım iştahı ve sermaye kazancı potansiyeli

Uluslararası Hazine ihalelerinde dönemsel talep dalgalanmaları yaşansa da kurumsal büyük fonların uzun vadeli borçlanma enstrümanlarında aktif kalmaya devam ettiği gözleniyor. Jeopolitik gerilimlerin diplomatik kanallarla yumuşaması ve enerji fiyatlarındaki baskının hafiflemesi durumunda, enflasyon endişelerinin gerileyebileceği ve bunun da tahvil fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketi destekleyebileceği öngörülüyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, mevcut yüksek faiz ortamında pozisyon alan yatırımcıların, olası faiz indirimleri döneminde sermaye kazancı elde etme potansiyeli taşıdığı değerlendirilmektedir.