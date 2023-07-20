Tahvilde ‘sukuk’ dopingi

BAE'nin Türkiye'den sukuk alacağı haberleri yurt dışında işlem gören Türk tahvillerini primlendirdi.

Bloomberg News'un haberine göre Türkiye'nin dolar cinsinden tahvilleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin Ankara'dan 8,5 milyar dolara varan miktarda sukuk alma sözü verdiği haberlerinin etkisiyle değer kazandı ve gelişmekte olan piyasa tahvilleri için ön plana çıktı.

BAE'nin alacağı sukukların Türk hükümeti üzerindeki fonlama baskısını azaltacağı değerlendirmelerinin Türkiye'nin yurt dışı tahvillerine talep getirdiğine işaret eden BN, Türkiye'nin en uzun vadeli yurt dışı tahvili olan 2047 vadeli tahvilin fiyatının 7 cent artarak 71,1 dolara çıktığını, getirinin de yüzde 8,7'nin altına inerek Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi.

2033 vadeli tahvilin getirisi yüzde 3,34'e gerilerken JPMorgan Chase'in gösterge kotalarına göre Türkiye'nin ülke risk primi 19 baz puan azalarak 405 baz puana düştü.