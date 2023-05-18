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Takasbank'tan TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği ile ilgili açıklama

Açıklamada, "Takasbank, TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği'nden muaf olup bu konu ile ilgili olarak aracı kurumlarımıza kullandırılan kredilerde bir daralma söz konusu değildir." denildi.

Haber Merkezi
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Takasbank, TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği'nden muaf olduğunu ve bu konu ile ilgili aracı kurumlara kullandırılan kredilerde bir daralma söz konusu olmadığını duyurdu.

​​​​​​​Takasbank'ın konuya ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Takasbank, TCMB Menkul Kıymet Tesisi Tebliği'nden muaf olup bu konu ile ilgili olarak aracı kurumlarımıza kullandırılan kredilerde bir daralma söz konusu değildir." ifadesi yer aldı.

 

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