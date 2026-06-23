Talep artışı ve hizmet sektöründeki dönüşüm Japonya öncü endekslerini yukarı taşıdı

Japonya'da ekonomik aktivitede gözlenen hızlanmaya karşın, ham madde ve lojistik hatlarındaki jeopolitik maliyet baskıları üretim girdilerinde son dört yılın en yüksek seviyelerini tetikledi. Maliyetlerdeki bu keskin artışın nihai ürün fiyatlarına yansıtılması tüketici enflasyonu üzerindeki baskıyı canlı tutarken, iş gücü eksikliği ve tedarik riskleri uzun vadeli ticari iyimserliği sınırlandırmayı sürdürüyor.

İmalat sanayinde tedarik kaygılı stok hareketi

Öncü göstergeler, haziran ayında PMI endeksinin beklentileri geride bırakarak 54,9 seviyesine ulaştığını gösteriyor. Sektörde büyüme ile daralma arasındaki sınır çizgisi kabul edilen 50 eşik değerinin üzerindeki bu seyir, ocak ayından bu yana kaydedilen en güçlü yeni sipariş akışından besleniyor. Küresel sevkiyat rotalarındaki olası tıkanıklıklardan endişe duyan alıcıların stokları güvence altına alma eğilimi, fabrikalardaki üretim çarklarını %20'yi aşan bir kapasite artışıyla belirgin bir şekilde hızlandırıyor.

Hizmet sektöründe iç talep kaynaklı toparlanma

Geçtiğimiz ay 50 puan ile tamamen durağan bir görünüm sergileyen PMI, haziran döneminde iç pazardaki canlanmayla 51,8 seviyesine tırmandı. Sanayi ve hizmet kollarının bileşiminden oluşan ana bileşik PMI endeksi ise 51,1 puandan 52,5 puana ulaşarak reel sektör genelinde dengeli bir performansa işaret etti. Artan iş yükünü karşılamak isteyen işletmelerin istihdam süreçlerini hızlandırması, iş gücü piyasasında %15 oranında bir hareketlilik yaratarak son sekiz yılın en yoğun işe alım dönemlerinden birini beraberinde getirdi.

Maliyet dengesi ve enflasyonist baskılar

Genişleyen ticari hacme karşılık, küresel enerji fiyatları ve döviz kuru dalgalanmaları şirketlerin operasyonel gider yükünü artırmaya devam ediyor. Üretim süreçlerindeki girdi fiyat endeksi, temmuz döneminden bu yana görülen en dik yükseliş hızına ulaşarak zirve noktasına yaklaştı. Şirketler maliyet yükünün %30'luk kısmını nihai satış etiketlerine yansıtarak operasyonel karlılıklarını korumaya çalışırken, bu durum makro ölçekte fiyat istikrarı hedeflerinin önündeki en büyük yapısal zorluk olarak güncelliğini koruyor.