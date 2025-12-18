Talep arttı, gram altın zirveye yaklaştı: İşte 18 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 5.955 TL seviyesinden başlarken, fiyatların 5.975 TL ile görülen tepe noktasına oldukça yaklaştığı görülüyor.

Fed’in faiz indirimine gitmesi ve doların zayıf seyri altını desteklerken; ABD-Venezuela hattındaki gerginlik ile Rusya-Ukrayna ateşkesine dair henüz net bir ilerleme sağlanamaması jeopolitik riskleri artırıyor. Bu tablo, güvenli liman olarak altına olan talebin güçlü kalmasına neden oluyor.

Kısa vadede ons altın için 4.350-4.380 dolar aralığı önemli bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 18 Aralık 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.953,11 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.825,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.645,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 39.180,02 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.108,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 98.250,52 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.333,46 dolar