Tanbey Aslan’dan piyasa analizi: Jeopolitik gerilimler ve dört hisse için kritik seviyeler

Merkez Bankası’nın politika faizini beklentiler dahilinde %50 seviyesinde sabit tuttuğunu belirten Tanbey Aslan, piyasaların daha çok karar metnindeki mesajlara odaklandığını ifade etti. Metinde jeopolitik gelişmelerin enflasyon ve enerji fiyatları üzerindeki etkilerine, ayrıca Temmuz ayında enflasyonda görülebilecek geçici yükselişe dair saptamalar yapıldığını kaydetti. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşun süreceği teyidinin daha önceden fiyatlandığını, bu nedenle borsa tarafında sert bir tepki oluşmadığını dile getirdi.

Küresel piyasalarda Brent petrolün yeniden 100 dolar seviyelerini gördüğünü vurgulayan Aslan, Kızıldeniz’deki tanker saldırıları ve jeopolitik belirsizliklerin Türkiye’nin 5 yıllık risk primini (CDS) 246 baz puana yükselttiğini söyledi. Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım olasılığının %35 oranında fiyatlanmaya başlamasının ve reel faizlerdeki yükselişin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Otokar (OTKAR): Savunma ihracatı ve romanya yatırımı

Otokar’ın ana hikayesinin savunma sanayi ihracatı üzerine kurulu olduğunu belirten Aslan, küresel gerilimlerin savunma harcamalarını artırdığını kaydetti. Şirketin Romanya’daki satın alım onayıyla birlikte Avrupa’da doğrudan üretim yapan bir oyuncu haline geldiğini ifade etti. Finansal tarafta bir miktar zarar görülse de bunun Romanya projesine ilişkin tazminat giderlerinden kaynaklandığını belirtti.

Hissenin teknik görünümüne dair 321 TL seviyesinin kısa vadede önemli bir destek olduğunu söyledi. Yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük ortalama olan 359 TL seviyesinin ilk hedef olarak izlenebileceğini ifade etti.

Logo Yazılım (LOGO): Fintech vizyonu ve KOBİ riski

Logo Yazılım’ın bu yıl fintech alanında attığı adımların şirkete yeni bir perspektif kattığını belirten Tanbey Aslan, yüksek faiz ortamının KOBİ müşterilerinin harcamalarını erteleme riski yarattığını kaydetti. Ancak şirketin abonelik modeliyle gelirlerini ve müşterilerini tutmaya çalıştığını ifade etti.

Hissenin son 6 aydır endeksin gerisinde kaldığını ve teknik olarak bir destek arayışında olduğunu söyledi. MACD göstergesinde hafif bir toparlanma sinyali olsa da işlem hacminin düşük kaldığını vurgulayan Aslan, toparlanma için öncelikle 142-145 TL bandının geri alınması gerektiğini ifade etti.

TAV Havalimanları (TAVHL): Savaş baskısı ve iskontolu değerleme

Havacılık sektörünün Ortadoğu’daki saldırılar ve jeopolitik gerilimlerden negatif etkilendiğini belirten Aslan, TAV Havalimanları’nın Haziran ayı yolcu sayısında yıllık bazda hafif bir düşüş yaşandığını kaydetti. Buna karşın Kazakistan operasyonlarının performansı sayesinde gelir ve FAVÖK büyümesinin sürmesinin beklendiğini ifade etti.

Şirketin 2026 beklentilerine göre yurt dışındaki benzerlerine oranla ciddi bir iskonto ile işlem gördüğünü söyledi,. Teknik açıdan fiyatın 259 TL olduğunu ve 50 günlük hareketli ortalama olan 271 TL’nin direnç, 240 TL seviyelerinin ise destek olarak takip edildiğini belirtti.

Türk Altın İşletmeleri (TRALT): Üretim artışı ve kar büyümesi

Türk Altın İşletmeleri’nin altın fiyatlarının güçlü seyrettiği ortamda ivme yakaladığını ifade eden Aslan, Ağrı’daki Mollakara madeninde ilk altın üretiminin gerçekleştirildiğini kaydetti,. Bu madenden yıllık 32 bin ons üretim beklendiğini ve Balıkesir ile Bilecik’teki yeni alımların rezervleri kuvvetlendirdiğini belirtti.

Şirketin net karında güçlü bir artış yaşandığını ve spot altın fiyatlarındaki her 100 dolarlık artışın gelirlere doğrudan pozitif yansıdığını söyledi. Teknik olarak hissenin şu an yukarı yönlü bir seyir izlediğini ifade etti.