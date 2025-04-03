Tarifelere doğrudan dahil edilmemesine karşın baz metallerde satış baskısı öne çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelere doğrudan dahil edilmemesine karşın baz metal fiyatlarında satış baskısı öne çıktı.

Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, diğer ülkelere karşılıklılık esaslı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerinden ithal edilen mallara yüzde 10 ile 50 arasında değişen oranlarda tarife uygulanmaya başlandı.

Buna göre, Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirildi.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkelere, tarifelere misilleme yapmamalarını tavsiye ederken misilleme yapılmaması durumunda daha yüksek gümrük vergisi oranları uygulanmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrasında baz metal fiyatlarında satış baskısı öne çıktı.

Küresel ticaretin zarar görebileceği endişeleri hakim

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha kapsamlı ve daha agresif bir karşılıklı gümrük vergisi politikası uygulamaya koyması, küresel ticaret savaşı endişelerini artırdı.

Bu tarifelerin küresel ticarete zarar verebileceği endişeleri baz metaller başta olmak üzere petrol ve emtia piyasasındaki bazı tarım ürünlerini de etkiledi.

Tezgah üstü piyasada libre bazında fiyatlarda bakırda yüzde 3, çinkoda yüzde 1,3, kurşunda yüzde 1, nikel ve alüminyumda yüzde 0,8 civarında düşüşler görüldü.

Gümüşün ons fiyatında yüzde 3'ün, brent petrolde yüzde 2'nin, mısırda yüzde 1'in üzerinde gerilemeler görülürken altının ons fiyatı 3 bin 167,84 dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Jeopolitik riskler, merkez bankalarının devam eden altın alımları altının ons fiyatında ralliye neden olurken, küresel ekonomiye dair belirsizliklerin Trump'ın açıkladığı tarifelerle birlikte daha fazla artması yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesine neden oldu.

Analistler, gümüşteki düşüşe dikkati çekerek gümüşün de jeopolitik risklerden etkilendiğini ancak bu ürünün endüstriyel alanda yoğun bir şekilde kullanıldığı için fiyatlarında satış baskısının söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Açıklanan kararlar sonrasında özellikle bakır, çinko, kurşun, nikel ve alüminyum fiyatlarında satış baskısının daha fazla derinleşebileceğinden endişe ediliyor.

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, yaptığı değerlendirmede, "Dün bazı metallerin ek tarifelerden muaf tutulmasına rağmen küresel ekonomik büyümeye ve buna bağlı olarak emtia talebine yönelik riskler metal fiyatlarını düşürüyor." dedi.

Bundan sonraki dönemde fiyatlardaki görünümün anlamlı şekilde toparlanmasının pek olası görünmediğini belirten Hussain, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD'deki ekonomik büyümeye ilişkin endişelerin yakın zamanda ortadan kalkmasının beklenmediğini ifade etti.

New York'ta veri hizmetleri veren Oanda'nın Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong da "Beyaz Saray yönetiminin son ticaret tarifeleri ABD'de küresel ekonomik yavaşlamayı tetikleyebilecek bir stagflasyon ortamı olasılığını artırdı. Bu nedenle yakın vadede baz metal fiyatlarında bir tür zayıflık bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.