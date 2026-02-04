  1. Ekonomim
Tarihi düşüş sonrası altın yeniden yükselişte: İşte 4 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 4 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altın, tarihi zirvelerden sonra yaşadığı sert gerilemenin ardından, değerli metallere yönelen yatırımcıların alımlarıyla ikinci günde de yükselişini sürdürerek ons başına 5.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Dipten alım fırsatlarının değerlendirilmesi ve doların değer kaybetmesi, külçe altındaki toparlanmayı güçlendirdi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 4 Şubat 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.089,30 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.550,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 25.101,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.184,70 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 50.048,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 120.831,26 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.067,14 dolar

