Tarihi halka arzda planlanan fiyat belli oldu

Elon Musk'ın SpaceX şirketinin ilk halka arzında hisse fiyatını 135 dolar olarak belirlemeyi planladığı bildirildi.

Konuya yakın bir kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre şirket, halka arzda 555,6 milyon hisse satarak 75 milyar dolar kaynak sağlamayı hedefliyor. Bu tutar, gerçekleşmesi halinde bugüne kadarki en büyük halka arz olacak.

Reuters daha önce, SpaceX'in en az 75 milyar dolar kaynak sağlamayı ve 1,75 trilyon dolar değerlemeye ulaşmayı hedeflediğini bildirmişti.

Şirketin değerlemesi, Mars görevlerinden uzaydaki yapay zeka veri merkezlerine kadar henüz oluşmamış teknoloji ve pazarlarda SpaceX'in hakim konum elde edeceği beklentisine dayanıyor.

Kaynağa göre Musk'ın halka arzdan sonra SpaceX hisselerini 366 gün boyunca elinde tutması gerekecek. Bu düzenleme, yatırımcılara Musk'ın hisselerini satmayacağı yönünde sinyal olarak değerlendiriliyor.