Tarihinin en kötü günü! Altın ve gümüş fiyatları, rekor yükselişten 'keskin' düşüşe neden geçti?

Altın fiyatları, artan küresel siyasi belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri metale para yatırmasıyla son dönemde rekor seviyelere ulaştı. Sarı maden, 26 Ocak'ta ilk kez ons başına 5.000 doları aştı ve kısa bir süre için 5.500 dolara ulaştı. Gümüş ve platin fiyatlarında da benzer artışlar görüldü. Ancak, cuma günü özellikle ABD'den gelen haber akışlarının etkisiyle tüm değerli metaller keskin bir düşüş yaşadı.

Peki, altın fiyatlarının yükselmesine ve düşmesine yol açan etkenler neler? BBC News'ten Faarea Masud derledi.

Altın ve gümüş fiyatları neden keskin düştü?

Altın fiyatları, son dönemlerde rekor seviyelere yükselmesinin ardından cuma günkü işlemlerde hızlı düşüşe geçti.

Altının yükselmesindeki etkenlerden biri, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'na (Fed) kendi taleplerini yerine getirecek yeni bir başkan seçeceği endişesiydi. Trump'ın faiz oranlarını düşürme taleplerine boyun eğecek bir başkanın, doların düşmesine ve enflasyonun yükselmesine yol açacağından korkuluyordu. Altın satın almak, bunlara karşı korunmak için iyi bir strateji olarak değerlendiriliyordu.

Trump'ın diğer adaylara kıyasla nispeten güvenli bir aday olarak görülen Kevin Warsh'ı aday göstereceği haberleri yayılınca altın, gümüş ve plantin fiyatları düştü.

Ancak jeopolitik gerginlikler, mevcut gümrük vergileri ve Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditleri ve dünya genelinde devam eden çatışmalar nedeniyle değerli metal fiyatları geçen yılın bu dönemine kıyasla hala çok daha yüksek.

ABC Refinery'de kurumsal piyasalar başkanı Nicholas Frappell, birinin borcuna bağlı bir tahvil ya da şirket performansından etkilenen bir hisse senedi gibi bir şeyle bağlantılı olmadığı için altın performansının çok fazla etkilenmediğini söylüyor.

"Çok belirsiz bir dünyada gerçekten iyi bir çeşitlendirici" diyor.

Peki hangi gelişmeler altın fiyatlarını yükseltmişti?

Küresel ticaret, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile ticaret yapmak isteyen ancak olumsuz gördüğü ülkelere getirdiği gümrük vergileri nedeniyle altüst oldu.

Hargreaves Lansdown'da baş yatırım stratejisti olan Emma Wall, ticaret politikalarının yatırımcıları endişelendirmeye devam ettiğini ve bunun da altının yükselmesine katkıda bulunduğunu söylüyor.

Ocak ayında altın ve gümüş fiyatları rekor seviyelere ulaştıktan sonra, Trump'ın Grönland'ı alma önerisine karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesini yeni gümrük vergileriyle tehdit etmesine yatırımcıların tepki göstermesi hisse fiyatlarının düşmesine yol açtı.

Capital Economics'te ekonomist olan Hamad Hussain, Trump yönetimindeki ABD'nin dış ve mali politikalarıyla ilgili risklerin aksine altının güvenli bir yatırım olduğu algısının değerli metali "ilgi odağı" haline getirdiğini söylüyor.

Savaş ve Grönland tehditleri belirsizliği artırıyor

Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar genel siyasi belirsizlik ortamına katkıda bulundu. ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu bir operasyonla yakalayıp New York'a götürmesi altın fiyatını rekor seviyelere taşıdı.

Trump'ın Grönland tehditleri küresel siyasi gerilimi artırdı ve ABD dolarına olan güvenin düşmesine neden oldu, yatırımcılar daha güvenli bir yatırım olarak değerli metallere yöneldi.

Trump'ın görev süresi boyunca doların karşılaştığı en büyük darbe, geçtiğimiz bahar açıklanan gümrük vergilerinin ardından geldi.

Wall, "Altın, dünya karışık hissettiğinde en iyi yaptığı şeyi yapıyor; artan ticaret gerilimleri, jeopolitik alevlenmeler, ABD'deki siyasi belirsizlik arasında yükseliyor" diyor.

"ABD, Kanada ve Çin arasındaki yeni sürtüşmeler, Avrupa ve Ortadoğu'daki tedirginlik ve hatta Washington'da hükümetin kapanma riski altının cazibesini artırdı."

Merkez bankası alımları

Merkez bankalarının altın satın alması, fiyatını yükselten önemli bir faktör. Wall, yatırımcılar ve küresel merkez bankalarının rezerv para birimi olarak altını tercih ettiğini, altının kendilerini ABD politikalarına bağımlılıktan izole ettiğine inandıklarını vurguluyor ve ekliyor:

"Bazı ülkeler, Rusya'nın ABD doları varlıklarına Ukrayna'yı destekleyen küresel oyuncular tarafından el konulması tehdidini gözlemlemiş ve bunun ardından metali daha cazip bir nötr rezerv olarak değerlendirmiş olacak."

Hussain, merkez bankaları hala 2022 öncesine göre daha fazla altın satın alsa da, talebin aslında 2025'te yumuşadığını gösteren tahminlerden söz ediyor.

Diğer altın alıcıları arasında Çin en büyüğü ve ülkedeki talep mücevher satın alan bireylerin yanı sıra yatırımcılardan da geliyor.

Batıdaki yatırımcılar da büyük alıcılar arasında ve para, borsada altın sahibi olan ve altın ticareti yapan şirketlere akıyor.

Hussein ayrıca piyasadaki yeni alıcıların büyük miktarlarda altın toplayarak altının son dönemdeki hızlı yükselişine katkıda bulunduğunu söylüyor.

Örneğin dijital para birimi uzmanlık şirketi Tether son zamanlarda o kadar çok altın satın aldı ki bazı küçük ülkelerin rezervlerinden daha fazla rezervi var.