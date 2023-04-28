Tasarruf finansman sektörü, BDDK’dan limit yükseltmesini bekliyor

LEYLA İLHAN



Kişileri altın gününe benzer bir modelle faizsiz olarak ev, araç ve işyeri sahibi yapan tasarruf finansmanı sektörünün gözü 1 milyonluk barajın kaldırılmasında. Türkiye’deki ev satışlarının yüzde 15’inin yapılmasına olanak sağlayan tasarruflu finansman alanı 2021 yılında BDDK denetimine girmişti. Bu nedenle sektördeki çekiliş kampanyalarında üst sınır kurum tarafından belirlendi. Ancak artan enflasyon ve maliyetlerden dolayı ev fiyatları yükselirken, sektör temsilcileri üst sınırın 10 milyon liraya çıkarılmasını talep ediyor.

Talepler BDDK’da

Sektörün yasal süreç ve güvenceye kavuşmasının ardından işlerin daha iyi gittiğini aktaran Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Eyüp Akbal, “Cirolar artmaya başladı. Bu yıl için belirlediğimiz 100 milyar liralık hedefi yakalarız” diye konuştu. Sektörün genel konut satışların yüzde 15’ini gerçekleştirdiğini ifade eden Eyüp Akbal, konut fiyatlarının artan maliyetler ve enflasyondan dolayı yükseldiğini belirterek, ancak mevcut durumda yasal sınırdan dolayı sektörde en fazla 1 milyona kadar finansman sağlayabildiklerini söyledi. Barajın sektöre olumsuz yansıdığını kaydeden Akbal, “Yasanın çıktığı dönemde 400 bin TL’ye 1 milyon TL’ye ev alınabiliyordu. Şu an Anadolu’da bile alınamıyor. Bu konuda BDDK barajın yükseltilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Bizim hedefimiz bu barajın hem araba hem de konutta 10 milyon TL’ye çıkarılması.

Bu gerçekleşirse yüzde 15 sınırının da çok fazla üstüne çıkmış oluruz” açıklamasını yaptı. Halihazırda barajı ancak çekilişli olmayan kampanyalarda yukarı çıkarabildiklerini anlatan Eyüp Akbal, “Ancak sistemde talep daha çok çekilişli kampanyalara oluyor. O yüzden 1 milyon liralık barajın aşılması bizim için önemli” yorumunda bulundu. Yönetmelikle değişecek konular hakkında BDDK ile görüştüklerini belirten Eyüp Akbal, kurumun da konuya sıcak baktığını ifade etti. Akbal, gerekli desteğin verilmesi halinde sektörün bu yıl içinde 100 milyar liralık bir hedefi rahatlıkla geçebileceğini söyledi.

Otomobilin payı yüzde 70’e çıktı

Eyüp Akbal, artan konut fiyatları nedeniyle sistemin araç alımına kaydığını da belirtti. Eskiden evden elde edilen rakamın yüzde 70, araçtan elde edilen rakamın ise yüzde 30 iken, şimdi bu rakamın tersine döndüğüne işaret etti.

Diğer taraftan tasarruf finansman sektörü artık konut, araba ve işyeri alanları dışında yeni alanlarda faaliyet göstermek istiyor. Bunlar arsa, kentsel dönüşüm finansmanı, düğün, çeyiz, tatil, taşınma, tadilat, eğitim, hac-umre gibi alanlar dikkat çekiyor.

Hergün 10 bin kişi bekleniyor

Tasarruf Finansmanı yöntemiyle şu an ayda ortalama 50 bin insanı tasarruf finansmanı ile tanışıyor. 2023 sonuna kadar, sektör 3 milyon kişiye ulaşmayı ve onlara da tasarruf finansmanının avantajlarını anlatmayı istiyor. Bu hedef için her gün yaklaşık 10 bin kişiye ulaşmak isteniyor.



Sektör tarafından yapılan araştırmalarda, tasarruf finansmanının şu anki bilinirlik oranının yüzde 11 civarında olduğu kaydedilirken, bunun önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağı öngörülüyor. Bilinirlik oranları arttıkça, yönteme gösterilen talep de artış beklenirken. halkın yakın gelecekte, konut, taşıt ya da iş yeri ihtiyaçları için; başta sunduğu ekonomik fayda olmak üzere, sahip olduğu tüm diğer avantajlar nedeniyle, Tasarruf Finansmanını tercih edeceği dile getiriliyor. Tasarruf finansmanı ile tanışanların sayısının 2025’te 5 milyonu 2030 yılında ise 11 milyonu bulması bekleniyor.

