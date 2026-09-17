Tasfiye edilen fonların portföyü açıklandı: En çok pay hangi hisselerde?

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Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteninde yatırım fonlarına ilişkin önemli kararlara yer verildi. Bültende adı bulunan fonların tasfiye edilmesine karar verilirken, bu fonların portföylerinde yer alan hisseler de açıklandı.

Bulls, Tera, Pusula, Atlas, Hedef, A1 Capital ve Pardus tarafından kurulan veya yönetilen ve SPK bülteninde adı geçen fonların en güncel portföy raporlarındaki hisse senedi pozisyonları bir araya getirildi.

Fonların elindeki hisseler açıklandı

Portföy verilerine göre, bazı şirketlerde tasfiye edilecek fonların sahip olduğu hisselerin fiili dolaşımdaki paylara oranı yüksek seviyelere ulaştı.

Fiili dolaşıma oran bakımından ilk sırada TEHOL yer aldı. Fonların TEHOL’deki toplam pozisyonu 822 milyon 606 bin 173 lot olarak hesaplanırken, bu miktarın şirketin fiili dolaşımındaki paylara oranı yüzde 77,74 oldu. TEHOL’ü yüzde 68,14 ile ANELE, yüzde 60,13 ile TRHOL, yüzde 57,52 ile OZATD ve yüzde 54,68 ile PEKGY takip etti.

PEKGY’de 1,6 milyar lotluk fon pozisyonu

Fonların toplam lot miktarı açısından ise PEKGY ilk sırada yer aldı. Fonların PEKGY’deki toplam pozisyonu 1 milyar 608 milyon 817 bin 294 lot olarak hesaplandı. Bu miktarın şirketin 2 milyar 942 milyon 500 bin adetlik fiili dolaşımına oranı yüzde 54,68 seviyesinde gerçekleşti.

PEKGY’nin ardından TEHOL’de 822,6 milyon, ISKPL’de 156,3 milyon ve IEYHO’da 81,8 milyon lotluk toplam fon pozisyonu bulundu.

ANELE ve TRHOL’de oran yüzde 60’ı aştı

Fiili dolaşıma oran açısından dikkat çeken hisseler arasında ANELE ve TRHOL de yer aldı. Fonların ANELE’deki toplam pozisyonu 47 milyon 960 bin 455 lot olurken, bu miktarın şirketin fiili dolaşımındaki paylara oranı yüzde 68,14 olarak hesaplandı.

TRHOL’de ise fonların toplam pozisyonu 6 milyon 160 bin 9 lot seviyesinde bulunuyor. Bu miktarın fiili dolaşıma oranı yüzde 60,13 oldu.

OZATD’de fonların payı yüzde 57,52

Fon portföylerinde öne çıkan bir diğer hisse OZATD oldu. OZATD’de fonların toplam pozisyonu 10 milyon 756 bin 759 lot olarak hesaplandı. Söz konusu miktarın 18 milyon 700 bin 835 adetlik fiili dolaşıma oranı yüzde 57,52 seviyesinde gerçekleşti.

Diğer öne çıkan hisseler

Fonların portföylerinde fiili dolaşıma oranı yüksek diğer hisseler arasında IEYHO, DSTKF, ISKPL, SELEC ve BIGEN de yer aldı.

IEYHO’da fonların toplam pozisyonu 81 milyon 775 bin 746 lot olurken, bunun fiili dolaşıma oranı yüzde 43,09 olarak hesaplandı. DSTKF’de 29 milyon 129 bin 321 lotluk pozisyonun oranı yüzde 34,46 oldu.

ISKPL’de 156 milyon 334 bin 285 lotluk fon pozisyonunun fiili dolaşıma oranı yüzde 26,39 seviyesinde bulunurken, SELEC’te 19 milyon 88 bin 782 lotluk pozisyonun oranı yüzde 20,62 olarak hesaplandı. BIGEN’de ise 30 milyon 374 bin lotluk pozisyonun fiili dolaşıma oranı yüzde 20,24 oldu.

Büyük şirketlerin hisseleri de portföylerde

Fonların portföy dağılımında çok sayıda Borsa İstanbul şirketine ait hisse senedinin bulunduğu görüldü.

Portföylerde THYAO, ASELS, KCHOL, TUPRS, EREGL, PGSUS, GARAN, AKBNK, SAHOL, TCELL, PETKM ve FROTO gibi büyük şirketlerin hisseleri de yer aldı.

Ancak bu şirketlerde fonların sahip olduğu payların fiili dolaşıma oranı, listenin üst sıralarında bulunan bazı hisselere kıyasla daha düşük seviyelerde kaldı.