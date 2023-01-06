Tavuk Dünyası, halka arz için SPK’ya başvurdu

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, paylarının ek satış hariç yaklaşık yüzde 20,7’sinin halka arzı için taslak izahnameyi Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sundu. Taslak izahname, aracı kurum olarak yetkilendirilen Yapı Kredi Yatırım’ın internet sitesi www.ykyatirim.com.tr’de ve Tavuk Dünyası’nın internet sitesi www.tavukdunyasi.com’da yayımlandı.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu “Tavuk Dünyası olarak büyüme yolculuğumuza çok daha güçlü bir şekilde, yatırımcılarımızla birlikte devam etmek istiyoruz. Bunun için ilk adımı atarak halka arz amacıyla izahname başvurumuzu gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Tavuk Dünyası paylarının yüzde 79,7’sini, 2015 yılında Tavuk Dünyası’na yatırım yaparak hissedar olan Global Restaurant Investments S.A.R.L. elinde bulunduruyor.

Tavuk Dünyası markasının, restorancılık sektöründe franchise yatırımcılarından her zaman yoğun ilgi gördüğünü belirten Mumcu, aynı yoğun ilgiyi halka arz sürecinde yatırımcılardan da görmeyi hedeflediklerini söyledi.

30 Eylül 2022 itibarıyla toplam 275 restoranla hizmet veren Tavuk Dünyası, 2022 yılının ilk 9 ayında kendi restoranları ve bayi restoranları ile toplam 1,5 milyar TL’yi aşan sistem satışına ulaşarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yaklaşık 3 katına ulaştırdı.